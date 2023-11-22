Keçiören'de 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kent Kongresi' başladı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Kent Kongresi", alanında uzman isimlerin katılımıyla başladı.

Keçiören’de Kent Araştırmaları Enstitüsü, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, TEPAV, TOBB Üniversitesi ve İdealKent Dergisi’nin iş birliğinde düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Kent Kongresi" başladı. Çevre ve şehircilik alanında başkentin sorunlarının dile getirildiği kongrede, problemlere çözüm yolları münazara edildi. Üç gün sürecek kongrenin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçmiş yüzyılı şehircilik açısından iyi değerlendiremedik. 1950’den itibaren yaşanan göçlerle birlikte gecekonduda yaşam başladı. İnsanlarımız yazın yandı, kışın dondu. Altyapı yok, kanalizasyon yok, sosyal-kültürel alan yok, tesis yok. Hâlbuki bakir bir Anadolu var ve şehir planlaması kolayca yapılabilir, kent bütünlüğü ve kent estetiği olan yapılar bir araya getirilebilirdi. Maalesef bunu yapamadık. İmar planlarımızı Almanya’dan almışız. Köşeli bir imar yapımız var” diye konuştu.

Keçiören’de 1994 yılında başlattıkları kentsel dönüşüm seferberliğiyle insanları gecekonduda yaşamanın getirdiği zorluklardan kurtardıklarını belirten Altınok, “Biz 1994 yılında göreve geldiğimizde Keçiören’in 6’da 5’i gecekondu idi. Gerçi bütün şehirlerimiz öyleydi. ‘İnsanca yaşam insanca hayat’ diye bir şey yoktu. Su yok, elektrik yok, yol yok. Keçiören’de ‘İnsanca yaşam insanca hayat’ diyerek başlattığımız kentsel dönüşümün başlangıç tarihi 1994’tür. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla insanlarımızı daha modern yaşam alanlarına kavuşturduk. 6 Şubat depremini de yakından yaşadık. Maalesef deprem öldürmüyor, yapılar öldürüyor” ifadelerini kullandı.

Planlı şehirleşme için akademisyenlerin fikirlerini hayata geçirmenin ve iş birliğinin önemli olduğuna değinen Altınok, şunları kaydetti:

“Değerli akademisyenlerimizin görüşleri, düşünceleri, fikirleri bizim için önemli. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığımız, üniversitelerimiz ve belediyelerimiz entegre bir çalışma yürütmelidir. Buradaki güzel fikirleri ve güzel bilgileri şehirlerimize uygulamak lazım. Kongremiz, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında yapamadığımız planlı kentsel yapılaşma çalışmalarını ikinci yüzyılda yapmamıza vesile olsun. Emek veren, yürek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”

Kongrede açılış konuşmalarını Başkan Altınok’un yanı sıra Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, Prof. Dr. Metin Şenbil, Prof. Dr. T. Nur Çağlar, Prof. Dr. Güven Sak ve Prof. Dr. Yusuf Sarınay yaptı.

200’den fazla bilim adamının katılımı ile gerçekleştirilen kongrede Prof. Dr. İlhan Tekeli, Mimar Han Tümertekin, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu, Faruk Malhan ve Prof. Dr. Ayda Eraydın gibi önemli isimler yer alıyor.