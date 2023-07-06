Keçiören'de 'Duygusal Yemek Yemede' farkındalık eğitimi verildi

Ankara Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi bünyesinde görev yapan psikolog ve diyetisyenler tarafından kadınlara “Duygusal Yemede Farkındalık” konulu eğitim verildi.

Keçiören Belediyesi Hanımlar Lokali’nde verilen eğitimde duygusal yeme alışkanlığının neden kaynaklandığıyla ilgili bilgiler verildi. Söyleşi şeklinde devam eden eğitimde duygusal yeme davranışının stres, endişe, korku, can sıkıntısı, üzüntü, yalnızlık veya yetersizlik duygularıyla olumsuz duyguları bastırma isteğinin yemek yeme davranışı arasında yakın ilişki olduğuna dair detaylar kaydedildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hanımlar Lokali’nde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, “Ücretsiz hizmet veren Aile Terapi Merkezimiz her zaman kadınlarımızın yanında. Psikolojik desteğin yanında diyetisyen hizmetimizle de sağlıklı bir yaşam için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hanımlar Lokalimiz farklı etkinliklerle ve eğitim programlarıyla kadınlarımızı bir araya getirmeye, verimli çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.