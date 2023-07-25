Keçiören'de 'Eğitime bir tuğla da bizden' projesi hayata geçti

Keçiören Belediyesi "Eğitime bir tuğla da bizden" projesi çerçevesinde ilçedeki okullara duvar boyası desteğinde bulundu.

"Eğitime bir tuğla da bizden" projesi çerçevesinde ilçedeki eğitim kurumlarının duvar boyaları yenilenecek. Keçiören Kalaba İmam Hatip Ortaokulu’nda ilçedeki diğer okullara boya dağıtım töreni gerçekleşti. Boya dağıtım törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla birlikte ilçedeki eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler katıldı. Öğretmenler, talep ettikleri boyaları kendi okullarına götürdü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okulların Türkiye’nin istikbali için çok önemli olduğu söyledi. Altınok, Japonya’nın ikinci dünya savaşı hezimetinden eğitim yardımıyla çıktığını dile getirerek, “Daha sonra da dünya bankasından kredi aldılar. Aldığı krediyi 3 yere harcadı. 1’incisi Eğitim, 2’ncisi araştırma ve geliştirme, 3’üncüsü yollar. İkinci dünya savaşında yerle yeksan olmuş Japonya, ABD’nin anayasasını yapmıştır. ABD, Japonya’ya atom bombası atmıştır ama Japonya kaçmamıştır. Attığı her kurşunun ve ölen her askerinde parasını almıştır Japonya. Ama Japonya bugün dünyanın 3’üncü büyük ekonomisidir. 1’incisi ABD, 2’ncisi Çin’dir. İkinci dünya savaşı İngiliz İmparatorluğu’nun bitişi Amerika İmparatorluğu’nun doğuşudur” dedi.

Tören, boya dağıtımının ardından son buldu.