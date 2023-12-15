Keçiören'de 'Engellilerin eşit yaşam hakkı' yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

Ankara’nın Keçiören Belediyesi ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) iş birliğiyle ‘Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde ‘Engellilerin Eşit Yaşam Hakkı’ konulu hikaye yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi, ‘Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde ‘Engellilerin Eşit Yaşam Hakkı’ konulu hikaye yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi. İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Keçiören İlçe Kaymakamı Mehmet Akçay, ÖZEV Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ve özel bireyler ve aileleri katıldı.

Öte yandan Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi üyesi Orkun Sarp’ın solo konseri Başak Taneleri Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterileri, Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi tiyatro grubunun ’Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’ adlı drama gösterisi ile halk oyunları gösterileri, müzik ve şiir konserleriyle eğlenceli anlar yaşandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Keçiören Belediyesi olarak yıllardır bu konuda birçok çalışmamız oldu. ÖZEV Vakfımız ve Saime Toptan Hanımefendi çalışmalarımıza önemli katkılar verdi. 1994 yılında Özev Vakfı ile birlikte ‘Eğitim ve Öğretim Merkezi’ açtık. Bu anlamda Türkiye`de ilkleri gerçekleştirdik. Şimdi de engelli bireylerimize eğitim veriyoruz. Üretilen ürünleri, açtığımız sergilerde satarak ekonomik gelir elde etmelerine vesile oluyoruz. Engelli araçlarımız Türkiye`de ilktir. Engelli vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak üzere adresinden alıyor, istedikleri yerlere götürüyoruz. Beş kat ve üzeri yapılara asansör zorunluluğu getirdik. Üniversitelerle birlikte programlar yaptık. Bu programlardaki manifestolarımız merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı. Birçok yasanın çıkmasında emek ve katkılarımız oldu. Bu vesileyle Dünya Engelliler Günü kutlu olsun”