Keçiören'de 'Keşmir Dayanışma Günü' çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı

Ankara Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, ’Keşmir Dayanışma Günü’ çerçevesinde fotoğraf sergisi düzenledi.

Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin ’Keşmir Dayanışma Günü’ çerçevesinde Estergon Kültür Merkezinde; Keşmir halkının kimliği, müslüman çoğunluk statüsüne yönelik gerçekleştirilen sömürüyü anlamak, dayanışma desteğini vurgulamak üzere fotoğraf sergisi düzenledi. Sergiye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi katılım sağladı.

"Pakistan bizim kardeş devletimizdir"

Serginin açılış konuşmasında Turgut Altınok, “Pakistan bizim kardeş devletimizdir. Pakistan’ın acısı acımız, sevinci sevincimiz, kederi kederimiz, neşesi neşemizdir. Kanayan yara Keşmir, Hindistan tarafından gasp edilmiş bir toprak Keşmir, birleşmiş milletler kararı hiçe sayılan Keşmir Pakistan İslam Cumhuriyetimizin toprağıdır. 5 Ağustos Keşmir’in sömürgeleştirildiği bir gündür aynı zamanda muhtar olan Keşmir’in özerkliğinin kaldırıldığı bir gündür. Pakistan kendi toprağını kendi kardeşlerinin istikbal ve hürriyetini istiyor. Gün olacak Keşmir yine Birleşmiş Millet kararı ile Pakistan’ın olması gereken sınırları içerisinde olacak. Keşmir hürriyetine kavuşana kadar bu mücadele devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Pakistan’da camiler bombalandı 50 kardeşimiz vefat etti. Ondan önce yine askerlerimize saldırı oldu 4 askerimiz şehit oldu. Pakistan’ın gücü Türkiye’nin gücü, Türkiye’nin gücü Pakistan’ın gücüdür. Devletlerin ayakta kalmalarını, geleceğe güvenle bakmalarını, hürriyet ve istiklalin en büyük teminatı savunma sanayisinde güçlü olmanız ve güçlü bir ordunuz olmasıdır. Bugünün Keşmir’in bağımsızlığına vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Jammu ve Keşmir’deki cesur insanların günlük yaşamını anlatıyor"

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi konuşmada, “2019’da tam da bugün Hindistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ağır bir şekilde ihlal ederek tartışmalı Jammu ve Keşmir bölgesinin demografik yapısını değiştirmek amacıyla bölgenin özel statüsünü kaldırdı. Bu sergi, yasadışı Hint ihlali altındaki Jammu ve Keşmir’deki cesur insanların günlük yaşamını anlatıyor, Keşmirlilerin kınanması gereken Hint baskınına karşı yiğit mücadelesini sergiliyor, acımasız işgal güçleri tarafından Keşmir halkının başına gelen dehşeti yansıtıyor. Bu resimler önemli bir tarih dersi niteliğindedir. Sömürgecilerin ve zalimlerin her zaman unutma eyleminde oldukları bir ders. Hiçbir kuvvet veya baskı insanların ruhuna ve kararlılığına boyun eğdiremez. Hindistan’ın işlediği tecavüz, işkence, cinsel şiddet, toplu kör etme, evlerin yıkılması, çocukların keyfi yere gözaltına alınması, temel din ve inanç haklarının kısıtlanması dahil olmak üzere ağır hakları ihlalini vurgulayan, Birleşmiş Milletler ve uluslararası raporlardan binlerce gerçek rakam aktarabilir ve sayfalarca okuyabilirim ancak bu resimler, benim sözlerimden daha yüksek sesle konuşuyor. Biz Hindistan’dan şunları talep ediyoruz: Birleşmiş Milletler tarafından tavsiye edilen soruşturma komisyonunun, soruşturma yapmasına izin verin. Jammu ve Keşmir anlaşmazlığının, Keşmir halkının isteklerini uygun olarak çözülmesi çağrısında bulunan anlaşmazlığa ilişkin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için adamları atın” ifadelerini kullandı.

Açılışı gerçekleştirilen sergi iki gün sürecek. Açılışın ardından Abbas Sarwar Qureshi tarafından Turgut Altınok’a hediye takdim edildi.