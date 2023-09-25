Keçiören'de 'Kubadabat' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Keçiören Sanat Galerisi’nde, Selçuklu dönemine ait sanat dallarından esinlenilerek ortaya çıkarılan eserler “Kubadabat” isimli sergiyle ziyarete açıldı.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Selçuklu dönemindeki eserlerden esinlenerek ortaya çıkarılan eserleri “Kubadabat” isimli sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

“Eseri olmayanın yerinde yeller eser”

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sanat ve kültür milletlerin derinliğini ve büyüklüğünü gösterir. Zengin, derin bir tarihe, kültüre ve sanata sahibiz. Büyük bir coğrafyada hüküm sürmüş olmamız da bu zenginliği artırmıştır. Şimdi Selçuklu dönemi çalışmalarını sergimizde görüyoruz. Selçuklu öncesi de kadim bir sanat tarihimiz var. Özbekistan Semerkant’ta, Buhara’da bu eserlerin dimdik ayakta durduğunu görüyoruz. Ecdadımız her alanda dünyaya medeniyet bıraktı. Bize bırakılan eserlerin üzerine ne yazık ki bu yüzyılda bizler pek bir şey ilave edemedik. Tarihimize baktığımızda devlet adamlarımız aynı zamanda birer sanatçıydı. Birikimleri had safhadaydı. Aksakallar vardı. Hükümdarın, hakanın üstündeydi. Bu aynı zamanda bilim ve sanatta da istişare heyetiydi. Hal böyle olunca muhteşem eserler ortaya çıkmıştır. İnşallah Cumhuriyet Kulemizi bitiriyoruz. İçinde uluslararası ölçekte bir sergi salonu ve sanat galerisi olacak. Eserlerimizi burada da sergileyeceğiz. ‘Eseri olmayanın yerinde yeller eser.’ Hat, tezhip ve minyatür emek ve dikkat gerektiren sanatlardır. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kubadabat” sergisinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, eserleri icra eden sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.