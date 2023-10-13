Keçiören'de 'Milli Mücadele Dönemi ve Sonrası Ankara' sergisi açıldı

Keçiören’de Ankara’nın başkent oluşunun 100’üncü yılına özel ’Milli Mücadele Dönemi ve Sonrası Ankara’ adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Keçiören Belediyesi, Ankara’nın başkent oluşunun 100’üncü yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde Atatürk Milli Mücadele Müzesi’nde Milli Mücadele dönemine ait fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivinden alınan eserlerden oluşan sergiyi ilçedeki Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi’nden 70’e yakın öğrenci de gezdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı konuşmada Ankara’nın tarihine vurgu yaptı. Tarihteki en önemli olaylardan birinin Ankara’nın başkent olması olduğunu dile getiren Altınok, "Atatürk, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde Dikmen sırtlarında binlerce atlı ve yaya seğmenler tarafından heyecanla karşılanıyor. Atatürk’e ‘Paşam seni karşılamaya, Milli Mücadeleye destek olmaya, vatan uğrunda seve seve ölmeye geldik’ demeleri ve yürekten sıcak karşılamaları etkiledi. Bugün bizim için önemli bir gündür. Ankara’mız Milli Mücadele’nin başkentidir, bir Türk tarih müzesidir” diye konuştu.

Başkan Altınok, konuşmasının ardından sergiyi gezdi.