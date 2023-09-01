Keçiören'de 'Modern Kent Yaşamında Ulaşım' konusu ele alındı

Keçiören Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen "Ankara Buluşmaları" çerçevesinde bu hafta "Modern Kent Yaşamında Ulaşım" konusu ele alındı

Keçiören’de “Ankara Buluşmaları”nda başkentin ulaşım sorunlarına çözüm aranıyor. Bu çerçevede birçok üniversiteden öğretim üyesi İlçedeki Estergon Kalesi’nde bir araya geldi. Buluşmada Ankara’nın ulaşım sorunları ele alındı. Trafik ışıkları sinyalizasyon sistemi, vatandaşların ulaşım alışkanlıkları, kavşak ve yol güzergahları, raylı sistemin yaygınlaştırılması ve maliyeti konularında yapılması gerekenler yıllara yayılan anket ve resmi veriler ışığında değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ulaşım ve alt yapı konusunda Ankara’nın geleceğini planlayan bir çalışma yürütülmeli. Ulaşımı sadece bir insanın bir noktadan bir noktaya gitmesi anlamında düşünmemek lazım. Toplu ulaşımı cazip hale getirecek güzergah, ücret ve kolaylığı da sağlamak lazım. Bu noktada Ankara’da makro ve mikro ölçekte birçok sorun var. Vatandaşlarımızın en çok şikâyet ettiği şey yan yana olan iki semt arasın ulaşımın olmaması. Yan yana buluna iki set arası ulaşımı sağlamak için merkeze gidip tekrar gelmek gerekiyor. Bu da zaman kaybına neden oluyor. Makro ölçekte ise bunu altyapı, çevre düzenleme ile birlikte düşünmek gerekiyor. Ankara fiziki şartlarına uygun olarak ulaşım planı ve buna mukabil ulaşım yatırımı yapmak gerekiyor. Ulaşım sorununun çözümünde yaşanan gecikmeler hem maliyeti artırıyor hem de bileşen sorunları beraberinde getiriyor. Bu anlamda Ankara’ya son 5 yılda ulaşım adına ciddi hiç bir yatırım ve planlama yapılmadı” ifadelerine yer verdi.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil ise hazırladığı detaylı sunumunda yolculuk alışkanlıkları ve altyapısı ile ilgili elde ettikleri veriler ışığında, kişi başına en fazla otomobil düşen şehrin Ankara olduğunu dile getirdi. Sunumda, Ankara’da saatlere ve mevsimlere göre trafik yoğunluğunun değişkenlik gösterdiğini de ifade etti. Duran trafiğin hareket halindeki trafiği olumsuz etkilediğini, bu nedenle otopark konusunda yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğuna da dikkat çekti. Trafik ışıkları arasındaki sinyalizasyon uyumunun sağlanması durumunda trafiğin daha akıcı olacağını da resmi bilgiler ışığında paylaşan Şenbil, Ankara için hazırladıkları raylı ulaşım ağını da göstererek, toplu taşımayı cazip hele getirecek ana ve yan hatları bu sistem içinde tasarladıklarını dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrihay Ulvi ise ulaşım ana planlarının önemine değinerek imar planlarının ulaşımla entegreli olmasının önemine dikkati çekti. Ulaşım ana planlarının vadettiği şeyin, toplu taşımanın artırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yeni otoyol ve raylı sistemin yapılması konularını vadettiğini dile getirdi.

Düzenlenen toplantıya Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayri Ulvi, TÜRPAV Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Demirtürk, Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması Ana Bilim Dalı Ulaştırma Mühendisi Özge Öztürk katıldı.

Toplantının sonunda kapanış konuşması yapan Altınok, Ankara Buluşmaları toplantısına katkılarından dolayı katılımcı akademisyenlere teşekkür etti.