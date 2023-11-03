Keçiören'de 'Nefes' tiyatro oyunu öğrencilerle buluştu

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda, Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre öğretilerinin türkülerle aktarıldığı “Nefes” isimli tiyatro oyununu genç öğrencilerle buluşturdu.

Keçiören Belediyesi, tek kişilik ve tek perdeden oluşan “Nefes” isimli tiyatro oyununu genç öğrencilerle buluşturdu. Tiyatro oyuncusu Nazlı Çığa tarafından sahnelenen oyunu Türk Halk Müziği Sanatçısı Sinan Kutlucan da sazıyla ve sözüyle müzikalini icra etti.

Oyunu öğrencilerle birlikte izleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada, “Bugünün küçüğü, yarının büyüğü. Yarınlarımız, ümidimiz, umudumuz, ikbalimiz gençlerdir. Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Dünyaya medeniyeti getirmiş, medeniyet ateşini yakmış ecdadın torunlarıyız. Bu millet dünyada hakkı ve hukuku da tesis etmiştir. Bugün burada, bu hakka sahip çıkan değerlerimizden Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre öğretilerini ‘Nefes’ isimli tiyatro oyununu ile sizlerle buluşturuyoruz. Asırlar öncesinden günümüze yüreklerden süzülerek, dilden dile, kalemden kaleme gelen öğretileri iki değerli sanatçımızın icrasıyla izleyeceksiniz” diye konuştu.

Altınok salondaki gençlere, 12 Kasım 2023’te Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde "İlber Ortaylı ile Atatürk ve 100. Yılında Cumhuriyet" konulu söyleşi düzenleyeceklerinin haberini de verdi.

Keçiören’e kazandırdıkları önemli eserlerden de bahseden Altınok, şöyle konuştu:

“Şehrimize eser ve hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Kulemizi gördünüz. Gençler için kulemizin 140. metresinde uzay terası ve bilim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında bir de teknoloji merkezimiz var. Oradan da ücretsiz hizmet alabiliyorsunuz. Kulemizin yüksekliği 197 metre. Keçiören Şelalemizin ise eni sadece 153 metredir. Enine boyuna hesapladığınız zaman Türkiye’nin en büyük şelalesi de Keçiören’dedir. Yani mezbelelik ve çöplük alanlar nasıl güzelleştirilir bunun örneğini Keçiören’de görebilirsiniz. Kayalıklar, orman ve gül bahçesi oldu. Ot bitmeyen yerlerde şu anda orman var.”

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısını da kınayan Altınok, konuşmasında Türklerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu şöyle kaydetti:

“Türk dünyasının birlik ve beraberliği çok önemli. Maalesef gördüğünüz gibi Filistin’de mazlum ve masum bir millet soykırıma uğruyor. Yok medeniyet yok insan hakları yok demokrasi yok adalet diyerek Amerika’sı, Avrupa’sı, hepsi İsrail’e sonuna kadar destek veriyor. Sivilleri öldürüyorlar, hastaneleri ve camileri bombalıyorlar. 500 yıl önce Osmanlı döneminde İspanya, Yahudilere soykırım uygularken, Kanuni Yahudileri alıyor ve topraklarımıza getiriyor. Kanuni mektup yazıyor, ‘Masum ve mazlum bir canı öldürmek tüm dünyayı öldürmektir’ diyor. Biz böyle bir milletiz. Yani 21. asrı sizler Türk medeniyet asrı yapacaksınız. Türklerin yeniden doğuş aşırı yapacaksınız.”

Altınok konuşmasının ardından Tiyatro Oyuncusu Nazlı Çığa ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Sinan Kutlucan’a çiçek takdiminde bulundu. Daha sonra gençlerle birlikte tiyatro oyununu seyretti. Gün içinde iki kez sahnelenen oyunun ilk seansı öğrencilere, ikinci seansı vatandaşlara açık gerçekleştirildi.