Keçiören'de 126 bin düğüm atılarak işlenen ipek halı sergilendi

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (KEÇMEK) 126 bin düğüm atılarak dokunan halı, Estergon Kalesi’nde sergilendi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, kadınların yanında durmaya devam ediyor. Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde yedi ayda dokunan el dokuması ipek halı görenleri kendine hayran bırakıyor. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından yüzde yüz ipek iplikle ve Türk düğüm tekniği ile 126 bin düğüm atılarak dokunan halı Selçuklu dönemine ait çeşitli geometrik desenleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Büyük emek verilerek dokunan halıya ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Halımızı Bursa’dan getirdiğimiz yüzde yüz ipekten dokuduk. Bu halıda 420 sıra var. Ayrıca 600 çözgü ipi, 300 çift düğüm tekniği ile dokundu. İpek halı, Türk ‘Gördes’ düğümü ile toplam 126 bin düğümden oluşuyor. Dokuması 7 ay sürdü” dedi.

Geleneksel Türk El Sanatları Atölyesi’nde, Türk kültür ve tarihini yaşatmaya ve geleceğe aktarmaya devam ettiklerini de söyleyen Altınok, “Atölyemizde özümü, tarihimizi, geçmişimizi ve binlerce yıllık sanat geleneğimizi yaşatıyoruz. Ergenekon’dan Tanrı dağlarına, Altaylardan Sibirya’ya oradan Asya`ya ve Anadolu`ya kadar taşıdığımız geleneklerimizi Estergon Kalemizde yaşatıyoruz. Dünyanın en zengin sanatına ve kültürüne sahip olduğumuzun bilinciyle bu değerlerimizi korumaya, Türk milletini ve tarihini tanıtmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Estergon Kalesi’ndeki sekiz atölyeden biri olan dokuma atölyesinde halının yanı sıra kilim, heybe, örtü ve çanta türü çeşitli süs eşyaları da dokunuyor.