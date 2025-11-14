Keçiören'de 3 mahalle daha taleplerini dile getirdi

Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği ‘Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde’ halk buluşması 3 mahallede daha düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenli olarak mahallelerde gerçekleştirilen ‘Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde’ halk buluşmalarının bu haftaki durağı Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahalleleri oldu. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mahallelilerin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların süreceğini vurguladı.

Vatandaşların isteklerini doğrudan iletebilmesi için düzenlenen buluşma, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Çiçekli Mahalle Muhtarı Hatice Çalışkan, Emrah Mahalle Muhtarı Muhabbet Ağtaş, Basınevleri Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Özarslan şehitleri andı, ailelerine başsağlığı diledi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklere başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Askeri kargo uçağımızın düşmesiyle şehit olan 20 kahraman Mehmetçiğimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda bu vatan için, bu millet için, bu eşsiz Cumhuriyet’imizi bizlere emanet eden o sarı saçlı, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü de vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

"Halka hizmet etmek, Hakk’a hizmet etmektir"

Hizmet odaklı çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak konuşmasını sürdüren Başkan Özarslan, şunları söyledi:

"Bizler için önemli olan sizlerin hizmetkârı olabilmemizdir. Bunu samimi duygularla yapıyor olmamızdır. Aramızda çeşitli partilerin üyeleri olabilir. Bizim için bunun hiçbir önemi yoktur. Belki geçmişte sizler bizlere oy vermemiş de olabilirsiniz. Bizim için bunun da önemi yoktur. Biz sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bu önem her şeyin üstündedir. Ve bunun için burada gördüğünüz benim çalışma arkadaşlarımın hepsi, sizin hizmetkârınızdır. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Kimse bizim halkımıza yüksek sesle konuşamaz, bağırıp çağıramaz, onları azarlayamaz, kötü söz edemez. Tam tersi; biz hizmetkâr, siz emreden olacaksınız. Biz böyle yaşayacağız. Benim inandığım değerlerde halka hizmet etmek, Hakk’a hizmet etmektir. Bunun ötesi düşünülemez. Biz sizlere, caddesinde, sokağında, pazarında, derneğinde, salonlarında, iftarlarında şu sözü verdik: Bizim yaşadığımız bölgede asla ve katiyen hiç kimse yatağa aç olarak, üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Evindeki yaşlısına, engellisine bakılacak. Evladının eğitimine destek olunacak. Önemli olan bunların seçim günü gelip de pazarlarda, meydanlarda sizlerin karşısında cazgırlığının yapılmamasıdır. Önemli olan, göreve geldiğimiz günden beri elimizden ne hizmet geliyorsa kapımızı hiç kimseye kapatmadan herkese açmış olmamızdır. Kusurlar, hatalar, eksikler var mıdır? İllaki vardır. Ama Elhamdülillah kim geldiyse kapımıza, elimizden geldiğince kimseye ‘yok’ demeden sizlere hizmet etmeye kendimizi adadık. Ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Asıl olan şuydu: Siz emredeceksiniz, söyleyeceksiniz, biz de bunu çözüme kavuşturacağız. Elimizden geldiğince yanınızda duracağız. Muhtarlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Her zamanki sözümüzü bir kez daha tekrarlıyoruz: Ne mutlu Türk’üm diyene!"