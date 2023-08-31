Keçiören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı

Keçiören Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fatih Stadı’nda konser düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı konserle kutladı. Havai fişekler eşliğinde coşkulu bir atmosferde geçen konsere binlerce Ankaralı katıldı. Kutlama, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve belediye önünde toplanan vatandaşların kutlamanın yapılacağı Fatih Stadı’na gerçekleştirdiği meşaleli kortej yürüyüşü ile başladı. 30 Ağustos zaferinin coşkuyla kutlandığı konserde Aşık Sefai ve TRT sanatçıları Nazlı Kanaat, Zafer Albayrak, Alper Diler, Emine Karakuş eşsiz güzellikteki ezgileriyle sahne aldı. Kutlamada seymen gösterisi, mehteran ve havai fişek gösterileri de düzenlendi.

Konser öncesinde vatandaşlara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Destanlarla dolu şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Biz böyle kahraman bir milletiz. Küllerinden doğmuş Türk milletinin mensubu olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Böylesine güzel bir gecede bizlere eşlik eden sanatçılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda gerçekleştirilen çekilişle vatandaşlara birer adet bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, laptop ve televizyon ile 5 adet bisiklet hediye edildi.