Keçiören'de Aile Terapi Merkezi'nin ikinci şubesi açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan Aile Terapi Merkezi Adnan Menderes Şubesi’nin açılışı töreni gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi, Aile Terapi Merkezi’nin ikinci şubesinin açılış törenini ilçedeki Adnan Menderes Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Ailelere, kadınlara, erkeklere, çocuklara, yaşlılara ve dezavantajlı ailelere yönelik olarak, bütüncül danışmanlık hizmeti ile koruyucu, önleyici, geliştirici ve destekleyici bir hizmet vermeyi hedefleyen Aile Terapi Merkezi, ilk olarak 2020 yılında ilçedeki Şefkat Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. Merkezde vatandaşların yaşadığı ruhsal ve fiziksel problemler karşı, psikolojik destek sağlanmasının yanı sıra vatandaşlara beslenme ve diyet desteği de sağlanıyor. Adnan Menderes Şubesi’nin açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bölge sakinleri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, pandemi döneminde dile getirdiği bir sözden bahsederek “Dünya uyandığında bütün dünyada domino taşı gibi 4 etki olacak. Bunlar ekonomik, siyasi, psikolojik ve sosyolojiktir” dedi.

Altınok konuşmasında Türkiye’de yaşanan aile içi şiddete ve kadına yönelik şiddete dikkati çekerek şunları söyledi:

“Şu anda suç oranları ve suç türlerinde en çok aile içi şiddet ve kadına şiddet yer alıyor. Bütün Türkiye’de bu yaşanıyor. Keçiören, Türkiye’de ikinci sıradaydı. Şimdi bu oran biraz daha gerilere geldi. Ailenin mutluluğu toplumun mutluluğu demektir. Ailenin mutluluğu çocuğun mutluluğudur. Ailenin mutsuzluğu toplumun ve çocukların mutsuzluğu demektir. Şu anda suç oranları ve suç türlerinde en çok aile içi şiddet ve kadına şiddet yer alıyor. Bütün Türkiye’de bu yaşanıyor. Keçiören, Türkiye’de ikinci sıradaydı. Şimdi bu oran biraz daha gerilere geldi. Ailenin mutluluğu toplumun mutluluğu demektir. Ailenin mutluluğu çocuğun mutluluğudur. Ailenin mutsuzluğu toplumun ve çocukların mutsuzluğu demektir. Çocuklarımıza ve ergen gençlerimize de bu terapi merkezlerinde terapi hizmetini veriyoruz. Tabii bununla da kalmıyoruz. Bir de kilolarımız var. Bir de diyetisyen merkezi açtık. ‘Nasıl kilo verebilirsiniz, nasıl sağlıklı yaşarsınız’ bu hizmeti veriyoruz. Şu anda psikiyatri merkezleri tıklım tıklım dolu. Hastaneler de özeller de öyle. Toplumu nasıl rehabilite ederiz, problemleri nasıl çözeriz, problemleri nasıl asgariye indirgeriz diye bu merkezimizin ikincisini açıyoruz.”

Açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesinin ardından yapılan çekilişte bir vatandaşa bisiklet, diğer bir vatandaşa ise çamaşır makinesi hediye edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve kurdele kesim ile devam etti.