Keçiören'de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara ve Keçiören’e gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kutlamalar gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde de konser gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Keçiören Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu’nun sahne aldığı konserin şefliğini Ömer Hayri Uzun yaptı. Konserde konuk sanatçı olarak TRT ses sanatçısı Gülşen Kutlu ve Keçiören Belediyesi Angara’nın Yıldızları Ses Yarışması’nın birincisi Levent Güçer de sahne aldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin küllerinden yeniden doğuşunu, Atatürk’ün Ankara ve Keçiören’e gelişinin 103. yıl dönümünü harika bir konserle kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bu güzel konser için değerli ses sanatçısı Gülşen Kutlu, koro şefimiz Ömer Hayri Uzun, Angara’nın Yıldızları Ses Yarışması birincimiz Levent Güçer, koro üyelerimiz ve bizlere eşlik eden kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altınok, konserin son eseri olan 10. Yıl Marşı’nı vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Programa katılan vatandaşlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara ve Keçiören’e gelişinin 103. yıl dönümüne özel basımı yapılan gazete hediye edildi.