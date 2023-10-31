Keçiören'de Atatürk'ün sevdiği eserlerle cumhuriyet coşkusu yaşandı
Ankara'nın Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından Vedat Kaptan Yurdakul'un şefliğinde 'Türk Sanat Müziği Korosu Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ' düzenlendi.
Ankara’nın Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından Vedat Kaptan Yurdakul’un şefliğinde “Türk Sanat Müziği Korosu Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ” düzenlendi.
Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanesi Vedat Kaptan Yurdakul’un şefliğinde “Türk Sanat Müziği Korosu Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri” düzenlendi.
Birbirinden güzel ezgilerin icra edildiği akşamda salonu dolduran vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Atatürk’ün sevdiği eserlerin seslendirildiği konserde eserlerini solo ve koro olarak sergileyen konservatuvar korosu geceye renk kattı.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyet coşkusunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği Türk Sanat Müzikleriyle bizlere yaşatan koro şefimiz Vedat Kaptan Yurdakul ve belediye koromuza gönülden teşekkür ediyorum. Konserimize katılarak coşkumuzu paylaşan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.