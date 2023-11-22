Keçiören'de Avrupa Atık Azalım Haftası kutlandı

Keçiören Belediyesi tarafından Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde ilçedeki İsmail Enderuni Ortaokulu’nda etkinlikler düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, Avrupa Atık Azalım Haftası’nı kutladı. Atıkları ayrıştırma, dönüştürme ve ekonomiye kazandırarak doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmak için “Ambalajlar: Paketli Ürün Alma” teması çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrencilerle birlikte “Atıkları azaltalım doğamızı koruyalım” mesajı verdi. Başkan Altınok yaptığı konuşmada, “Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla sizlerleyiz. Suyu kirlettik, toprağı kirlettik. Maalesef bizim çocukluğumuzda yediğimiz lezzetli meyveleri siz yiyemiyorsunuz. Şimdi o kadar lezzetli değil. Bakliyatlar yine öyle. Ne diyor Hipokrat? Gıdalarınız ilaçlarınızdır. Ne vardı eskiden? Pazara giderken hanım kardeşlerimizde file vardı. Şimdiki gibi kullan at poşetler yoktu” diye konuştu.

Altınok, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte atıkları ayrıştırarak, öğrencilerin el emeğiyle atık materyallerden yaptıkları atkı, bebek, tablo ve diğer eşyaları inceledi.