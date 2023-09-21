Keçiören'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda kutlandı. Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde sağlıklı kalmak için spor yapmanın önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada sporun önemini hatırlatan Altınok, “Hastaneye en az gidenler spor yapanlar, en çok gidenler ise spor yapmayanlardır. Hap bağımlısı bir toplum olduk. Hapların tamamında yan etkisi olabileceğine dair ibare yer alıyor. Bu yıl ilaç giderimiz 270 Milyar TL. 10 yıllık giderimizi hesaplar ve yatırıma harcadığımızı düşünürsek Türkiye adeta uçar. Sağlıklı olmak istiyorsak sporu ve hareketi hayatımızdan eksik etmemeliyiz” dedi.

Keçiören’in spor yapmaya uygun park ve spor tesisleriyle donatıldığını da aktaran Altınok, “En çok park ve spor tesisi olan belediye Keçiören Belediyesidir. Etlik’teki Olimpik Yüzme Havuzumuzu 20 yıl önce yapık, hala örneği yok. Herkes bu tesislerimizden istifade etsin. Okullarımız yüzme havuzu kursunlar, tesislerimiz cıvıl cıvıl olsun. Gençlerimiz sporun birçok branşında kendini yetiştirmeli. Sağlıklı bir toplumun temeli spordur. Keçiören’e 11 yeni kapalı spor salonu kazandırıyoruz. Sekiz tanesini tamamladık. 50’den fazla açık spor tesisi yaptık. İçinde halı saha, voleybol ve basketbol sahası, tenis kortu bulunan tesisler bunlar. Aynı zamanda uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korunmanın da yolu spordur. Kimse gençlerimizi zehirleyememeli, zehirlemeye tevessül edememelidir. Bu düsturla elimizdeki tüm imkanları seferber edip gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.

Etkinlikte çeşitli spor branşlarından gösteriler düzenlendi ve bisiklet turu gerçekleştirildi.