Keçiören'de Bağlum Stadı yenileniyor

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum Stadyumu, Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından yenileniyor.

Keçiören Belediyesi’nin ilçedeki Bağlum Stadı’nda başlattığı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beton bloklar, tribün alanları, koltuklar, soyunma odaları, zemin ve aydınlatma direklerine kadar stat baştan sona yenileniyor.

Türkiye’nin son yıllarda önemli spor yatırımlarına imza attığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye sporda tesisleşme anlamında en parlak dönemini yaşıyor. Son dört yılda Keçiören’e 50’den fazla spor tesisi ve gençlik merkezi inşa ettik. Bunlardan biri de Bağlum Stadı’mızdır. En çok spor tesisi ve gençlik merkezine sahip belediye Keçiören Belediyesidir. Yenileme çalışmaları devam eden stadımız tamamlandığında profesyonel müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Yatırımlarımıza verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.