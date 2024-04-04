Keçiören'de Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan mazbatasını aldı

Keçiören’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı.

Ankara’nın Keçiören belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde el değiştirdi. Seçimi AK Partili Zafer Çoktan’ın önünde kapatan CHP’li Mesut Özarslan, Keçiören’in yeni belediye başkan oldu. Özarslan, yaptığı konuşmada, “Bugünden itibaren bu kıymetli ve değerli olan rozetimi canımdan, ciğerimden sevdiğim ilçe başkanımıza bu onurlu rozeti beş yıl boyunca emanet ediyorum. Halkın rozeti olan şanlı Türk bayrağımızı da yakamıza takıyor ve halkın belediyeciliğini yapıyoruz” dedi.

Makam odasının kapısının her zaman vatandaşlara açık kalacağını söyleyen Özarslan, “Benim geçmiş dönemde burada hizmet yapan kim olursa başımın üstünde yeri var. Hiç kimseye zulmetmeye gelmedik. Halkımızla beraber olmaya geldik. Onun için kimsenin tedirgin değil alkışlarla gönlüne gireceği bir mesut Özaslan olacaktır. Mevlam bizlere bu aziz ve kutlu vazifeyi sayesinde nasip eyledi” diye konuştu.