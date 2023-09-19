Keçiören'de belediyede staja başlayan öğrenciler ilk eğitimlerini aldı

Keçiören Belediyesi tarafından belediyede staja başlayan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimde öğrencilere staj yaptıkları birimde yapacakları işlerde can ve mal güvenliği için nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. Ayrıca tehlikeli ve riskli konularda yönetici ve idarecilerin bilgisi dışında hareket edilmemesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, staj yapması gereken hiçbir öğrenciyi mağdur etmediklerini ve belediyedeki ilgili birimlerde öğrencileri iş hayatına hazırladıklarını belirterek, “Belediyemizde staja başlayan öğrencilerimize yönelik yıl boyunca çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Bu seferki seminerimizde öğrencilerimizin staj yaparken icra edecekleri çalışmalarda can ve mal güvenliği konularında hangi tedbirleri almaları gerektiği ile ilgiliydi. Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Her bir öğrencimize stajlarında ve gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.