Keçiören'de Belediyesinin bostanlarında hasat yapıldı

Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Bağlum bölgesinde 20 dönümlük alana kurulan bostanda Keçiören mahalle muhtarlarını ağırlayarak onlarla birlikte mahsulleri hasat etti.

Keçiören Belediyesi, tarıma desteğini arttırdı. Belediye son olarak ilçedeki Bağlum bölgesinde kurduğu bostanda birçok mahsul hasat edildi. Muhtarlar fasulye, kabak, domates, salatalık ve çeşitli yeşillik üretiminin gerçekleştirildiği bostandan topladıkları sebzeleri aileleriyle paylaşmak üzere evlerine götürdü.

Ata tohumunun yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin teşvik edilmesi için kurulan bostanın örnek bir üretim noktası olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kalkınmanın yolu üretimdir. Ülkemiz verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretilebildiği bir zenginliğe sahip. Bizler de bu çerçevede ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için çiftçilerimize ücretsiz fide ve tohum desteği veriyoruz. Öte yandan belediye olarak örnek tarımsal üretim için büyük bir bostan kurduk. Ata tohumumuzu çoğaltıp yaygınlaştırıyoruz. Yerli tohum üretimi olan mahsullerimizi Rabbim bereketli eylesin” dedi.

Hasadın ardından muhtarlara Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.