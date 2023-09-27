Keçiören'de bir okula daha laboratuvar sınıfı ve kütüphane kazandırıldı

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi çerçevesinde ilçedeki Şehit Sinan Özkan Ortaokuluna kitap ve laboratuvar ekipmanı teslim edilerek sınıfların açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesi "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi çerçevesinde okullara destekte bulunmaya devam ediyor. Daha öncesinde okulların boya ihtiyacını karşılayan belediye, laboratuvar sınıfı ve kütüphane kazandırmaya da devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, “Laboratuvar ve kütüphaneler çok önemli. Eğitim bir milleti yüceltir veya eğitimsizlik bir milleti yokluk ve cehalete gark eder. Dünya değişiyor ve gelişiyor. Bilim ve teknolojide yerini almayan devletler diğer ülkelerin pazarı olur veya sömürülürler. İbn-i Sina, Farabi, Biruni, Harezmi bunlar bilimin temelini atmıştır. Ecdadımızın birikimlerinin üzerine neler koyacağımız çok önemli. Yeni Aziz Sancarlar sizlerin arasından çıkacak. Bizler dünyaya medeniyeti getirmiş milletin evlatlarıyız. Cumhurbaşkanımız ‘21. yüzyılı Türklerin asrı yapacağız’ diyor. Bunu bilimle, teknolojiyle ve daha çok okuyarak yapacağız” ifadelerini kullandı.

Altınok, katılımcılarla ve öğrencilerle birlikte kütüphane ve laboratuvar sınıfının açılışını yaparak incelemelerde bulundu.