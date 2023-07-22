Keçiören'de bu senenin ilk buğday hasadı yapıldı

Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde, 2023 yılının ilk buğday hasadına katıldı.

Belediye Başkanı Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde 2023 yılının ilk buğday hasadına katıldı. Dualar eşliğinde biçerdöverin koltuğuna oturan Altınok, ata tohumdan üretilen buğdayların ilk hasadını köylülerle birlikte yaptı.

Türkiye’deki tarımsal üretimin artması gerektiğine dikkati çeken Başkan Altınok, köydeki nüfusun tamamının dahi üretim yapmadığını belirterek, “Tarım olmazsa ne olur? Süt, et, yoğurt, peynir ve yumurta fiyatları arttı. Fakat üreteceğiz. Ülkeleri kurtaracak olan üretimdir. Nüfus köyden şehre gitti. Nüfusun en az yüzde 95’i şehirlerde yaşıyor. Köyde yaşayan yüzde 5. Bunun tamamı da üretim yapmıyor. Ekmeği de seyyar bakkallar getiriyor” dedi.