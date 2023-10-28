Keçiören'de cadde ve sokaklar Cumhuriyetin 100. yılı için bayraklarla donatıldı

Ankara Keçiören Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında ilçede gerçekleştirilecek kutlamalar için cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla süsledi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl hazırlığı tüm yurtta devam ediyor. Keçiören Belediyesi tarafından cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına tüm Ankaralıları davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Genç bir subay çıkıyor, ‘Türk milleti esareti kabul etmez ya istiklal ya ölüm’ diyerek Milli Mücadele’yi başlatıyor ve kahramanlarımızın kanıyla sulanan bu kutsal toprakları bize vatan yapıyor. Bizler de ecdadımızın emaneti, bağımsızlığımızın sembolü Cumhuriyetimize Yürekten sahip çıkıyoruz. Milli Mücadele’nin karargâhı olan Keçiören’de, tarihi şuurumuza yakışır bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması düzemeyeceğiz. Tüm Ankaralıları Keçiören’imize bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, Keçiören Belediyesi 29 Ekim’de saat 13.00’te belediye binası önünde çelenk sunma töreni, saat 18.00’de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi önünden belediye önüne kadar meşalelerle kortej yürüyüşü gerçekleştirip daha sonra belediye önünde havai fişek gösterisi düzenleyecek.