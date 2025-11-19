Keçiören'de çalınan ünlü şair Kuliyev'in büstünün yerine yenisi yerleştirildi

Keçiören’de çalınan ünlü şair Kaysın Kuliyev’in büstünün yerine düzenlenen törenle yeni büst yerleştirildi.

Keçiören Belediyesi ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen törenle Kaysın Kuliyev Parkı’nda daha önce çalınan büstün yerine yenisi yerleştirildi. Heykeltıraş Leuan Akhmatov tarafından yapılan yeni büstün Türkiye’ye getirilmesi, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından başlatılan resmi süreç kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla gerçekleşti. Düzenlenen törene Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçi Vekili Aleksey Ivanov, Kazakistan’ın eski Kültür Bakanı Prof. Dusen Kaseinov, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Evelina Emuzova, Elçilik Ateşesi Evgeny Bakhrevsky, Rusya Yazarlar Birliği Üyesi Asker Doduev, ünlü şair Kaysın Kuliyev’in yeğeni Malik Kuliyev, Keçiören Belediye Başkan Başdanışmanı Feyzullah Budak, yabancı misyon temsilcileri, diplomatik heyetler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Kaysın Kuliyev, tüm insanlığın ortak vicdanına seslenen bir sanatçıdır"

Yaptığı konuşmada Kaysın Kuliyev’in insanlığı birleştiren edebi mirasına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bugün Keçiören’de insanlığı ortak değerler etrafında buluşturan bir edebiyatçıya, bir düşünce insanına, büyük Balkar şairi Kaysın Kuliyev’e adanmış anlamlı bir törende bir araya gelmiş olmanın onurunu yaşıyoruz. Kaysın Kuliyev, sadece Balkar halkının değil, tüm insanlığın ortak vicdanına seslenen bir sanatçıdır. Onun dizelerinde savaşın yıkıcılığına, insanın direncine, dostluğun ve kardeşliğin yüceliğine dair derin izler buluruz. Kuliyev, halkının acılarını evrensel bir dille anlatırken kültürler arası dostluğun da güçlü bir temsilcisi olmuştur. Büyük şairin edebi kişiliği yalnızca eserleriyle değil, çağdaşlarının ona duyduğu derin saygıyla da şekillenmiştir. Türk dünyasının büyük yazarı Cengiz Aytmatov’un Kaysın Kuliyev’e duyduğu hayranlığı ‘Sen, dünya edebiyatında bizim bayrağımız oldun’ sözleriyle ifade etmesi, Kuliyev’in sanatının ulaştığı zirveyi göstermektedir. Aytmatov’un onu bir ‘hoca’ olarak gördüğünü söylemesi ise bu dostluğun ve entelektüel etkileşimin büyüklüğünü daha da anlamlı kılar. Kaysın Kuliyev’in eserleri yalnızca Türk dünyasında değil, dünya ölçeğinde de derin izler bırakmıştır. Nitekim eski Hindistan Başbakanı İndira Gandhi’nin Kuliyev’in savaş şiirleri için ‘Kaysın Kuliyev’in savaşın trajedisini anlatan dizeleri çok anlamlıdır. Savaşta atılan her kurşun annelerin kalbinden geçer’ sözleri, onun insanlığın ortak acılarını ne kadar güçlü bir dille ifade ettiğini gözler önüne sermektedir. Bugün Kuliyev’in eserlerinin 120’den fazla dile çevrilmiş olması da bu evrensel etkiyi perçinlemektedir" ifadelerini kullandı.

"Kültürün ve sanatın birleştirici gücüne her zaman inandık"

Keçiören’i kültürlerarası dostluğun buluşma noktası haline getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Özarslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde gösterdikleri yakın iş birliği ve destekleri için başta Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’ne ve Sayın Büyükelçi Vekili Aleksey Ivanov’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Kaysın Kuliyev’in ailesine, bugün aramızda bulunan değerli yeğeni Sayın Malik Kuliyev’e, sanat ve kültür alanında bu dostluğu yaşatan Rusya Yazarlar Birliği Üyesi Sayın Asker Dudaev’e ve organizasyonda emeği geçen tüm kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Keçiören Belediyesi olarak bizler, kardeşliğin, kültürün ve sanatın birleştirici gücüne her zaman inandık. Bu inançla Keçiören’i kültürlerarası dostluğun buluşma noktası haline getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle büyük şair Kaysın Kuliyev’i saygı, minnet ve rahmetle anıyor, onun eserlerinde yankılanan insanlık, sevgi ve barış mesajlarının nesiller boyu yaşamasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye, plaket ve madalya takdimi yapıldı. Rusya Yazarlar Birliği, Kaysın Kuliyev’in doğumunun 100. yılı anısına Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a Onur Madalyası sundu. Başkan Özarslan ise Ivanov, Emuzova, Bakhrevsky, Doduev ve Malik Kuliyev’e hediye takdim etti.