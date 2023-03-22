Keçiören'de camilerde Ramazan temizliği

Keçiören Belediyesi tarafından ilçede bulunan 300’e yakın camide Ramazan ayı öncesinde detaylı temizlik yapıldı.

Vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlamak için camilerin bahçesi tazyikli su ile yıkanırken, iç kısımlarında ise halılar süpürülerek gül suyu serpildi. Ramazan ayında özellikle teravih namazı saatlerinde yoğunluk yaşandığını ve bu çerçevede dezenfeksiyon çalışması da yürüttüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ramazan ayına özel detaylı temizlik çalışmalarıyla camilerimizin içini ve çevre temizliğini yaptık. Her bir camimizde aynı zamanda dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Gül suyu sıktığımız camilerimizde vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler. Ramazan ayı boyunca da camilerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Mübarek Ramazan devletimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirsin” dedi.