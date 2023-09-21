Keçiören'de çevre sorunları ele alındı

Keçiören Belediyesi, Başkent’teki çevre sorunlarına ilişkin ‘Ankara Buluşmaları’ paneli düzenledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok başkanlığında düzenlenen Ankara Buluşmaları’na Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, Çalışma Programları Koordinatörü Dr. Pınar Çobanyılmaz, ADAMOR Toplum Araştırmalar Merkezi Uzmanı Sosyolog-Araştırmacı ve Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Elif Soysal katıldı. Toplantıda Ankara’nın kentsel sorunları ele alınırken, problemlerin tespiti ve çözüm önerileri konusunda istişarede bulunuldu. Enstitü Direktörü Emir Osmanoğlu, Türkiye’deki ve dünyadaki kentlere yönelik yapılan araştırmalar ışığında teorik bilgileri paylaşarak, kentsel düzenlemelerle ilgili ne tür uygulamaların yapıldığını örnekleriyle anlattı.

“Her şehrin bir ruhu var”

Başkent’in kentsel sorunlarını geniş ölçekte ele aldıklarını ve dünyadan örneklerle kapsamlı bir analiz yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Her şehrin bir ruhu var ve biz bu ruha sadık kalmalıyız. Bizler de kentlerimizi inşa ederken tarihi ve kültürel dokuya sahip çıkarak, geçmişimizle bağlantımızı koparmadan inşa ve ihya sürecini işletmeliyiz. Biz Keçiören’de birçok noktada tarihi yapılarımızda, sokaklarımızda ve modern eserlerimizde bu anlayışı sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz Estergon Kalesi’nde Selçuklu, Osmanlı ve Türk tarihini içinde barındıran motiflerle geçmişimizi bir bakıma burada yaşatıyoruz. Diğer bir örnek ise Osmanlı döneminde çobanlara eğitim verilen ve bugün restore ederek Atatürk Milli Mücadelesi haline getirdiğimiz tarihi yapı, çoban mektebi. Burayı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzden devralarak ruhuna uygun bir şekilde restore ettik ve müze haline getirdik. Tabii bu çalışmalar yeterli mi derseniz, net bir şekilde yetersiz kaldığını görüyoruz. En azından kadim kimliğimizi koruyacak yapılarımızı restore ederken o ruha sadık kalırsak, kültürel değerlerimizi de daha sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarabiliriz" diye konuştu.

Şehirlerin kimliğini korumak için sağlam bir altyapı üzerine inşa çalışması yapılması gerektiğini de vurgulayan Altınok, “Sizlerin de ortaya koyduğu bilgilere baktığımızda kentlerin dünya genelinde inşa süreci hem coğrafyadan hem kültürel değerlerden etkilenmiştir. Bu bağlamda gelecekte kurulacak şehirlerde tarihi ve kültürel değerlere bağlı kalınması gerektiği hususu ön plana çıkıyor. Öte yandan bir de kentlerin altyapı problemleri var. Altyapı problemlerini çözmeden üstyapıyı sağlıklı bir şekilde inşa etmek ise neredeyse imkânsız. Üst yapıyı kalıcı ve kadim olarak inşa etmek için sağlam bir alt yapıya ihtiyaç var. Biz Ankara’da da bu altyapı eksikliğinden kaynaklı, tarihi ruha ve dokuya aykırı yapılaşmanın olduğunu pekâlâ görüyor ve her fırsatta dile getiriyoruz. Altyapı eksikliğinin medeniyetimizin gelişmesinde engel teşkil ettiğini somut dayanaklarıyla anlatıyoruz. İnşallah Ankara’nın altyapısını önümüzdeki süreçte düzeltecek buna uygun mimari yapılar inşa ederek kent sorununu en aza indirecek projeleri geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantıda, kentlere ilişkin fiziki, kültürel ve sosyolojik bağlamda yapılan araştırmalarla ortaya konan sonuçlar çerçevesinde yerel yönetimlerin neler yapabileceğine yönelik Türkiye’deki ve dünyadaki şehircilik literatürü masaya yatırıldı. Başkan Altınok, katkı ve katılımlarından dolayı uzmanlara teşekkür etti.