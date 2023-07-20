Keçiören'de çocuk lunaparkı eğlendirmeye devam ediyor

Ankara’nın Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk lunaparkı rengârenk oyuncaklarla 4-8 yaş grubu minikler için sabahtan akşam saatlerine kadar eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor.

Keçiören’de çocuklar, rengarenk oyuncaklarda akşam seanslarında eğlencenin en ışıltılı anlarına tanıklık ediyor. Yaz tatilinde lunapark heyecanını yaşamak isteyen tüm çocukları lunaparka davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için kurduğumuz lunaparkımıza ilgi yoğun. Her kesimden çocuğumuzun rahatlıkla istifade edebilmesi için tesisimiz ücretsiz hizmet veriyor. Tesisimizde su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren bulunuyor” dedi.