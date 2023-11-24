Keçiören'de çocuklar Karagöz oyunuyla tanıştı

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Sanat Galerisi’nde çocuklara özel Karagöz oyunu sergilendi.

Keçiören Belediyesi, Sanat Galerisi’nde “Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Bir Asırlık Emek” konulu sergi düzenledi. Sergide çocuklara özel Karagöz oyunu sergilendi. Kukla ve Karagöz sanatçıları Bahadır Bıyıklı ve Şafak Poyrazoğlu tarafından sergilenen oyunla geçmişten günümüze gelen geleneksel Hacivat oyununun çocuklara tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı konuşmada, Türk kültürünün kadim değerlerini gelecek nesillere tanıtmak için düzenlenen Karagöz oyununun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, etkinliğe gelen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

290 eserin bulunduğu “Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Bir Asırlık Emek” sergisinde 100 yıllık kuklalar da sergileniyor. Sergi 4 Aralık’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.