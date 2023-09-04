Keçiören'de çocuklar tiyatroya gitti
Ankara Keçiören'de hafta sonunu tiyatro keyfi yaşayarak geçirmek isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'na akın ederek tek perdelik 'Hayaller Ülkesi' isimli oyunu seyretme fırsatı buldu.
Ankara Keçiören’de hafta sonunu tiyatro keyfi yaşayarak geçirmek isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’na akın ederek tek perdelik “Hayaller Ülkesi” isimli oyunu seyretme fırsatı buldu.
Keçiören Belediyesi Genç Tiyatro Akademisi oyuncuları tarafından sahnelenen oyun minik çocuklara da keyifli anlar yaşattı. Tiyatro oyununa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızı, okullar açılmadan önce tek perdelik keyifli bir çocuk tiyatrosuyla buluşturduk. Yaz tatili boyunca da birçok tiyatro oyunuyla çocuklarımıza sanatla iç içe keyifli anlar sunduk. Binlerce seyirciye ulaşan oyunlarımız Belediyemiz bünyesinde kurulan Genç Tiyatro Akademisi oyuncuları tarafından sergileniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.