Keçiören'de coşkulu konser

Keçiören Belediyesi tarafından Atapark Mahallesi’nde düzenlenen konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Keçiören Belediyesi tarafından her hafta salı günleri düzenlenen mahalle konserlerinde bu hafta TRT sanatçıları Özgür Eren ve Mustafa Kemal Şimşek sahne aldı. Birbirinden güzel ezgilerle Keçiörenlileri coşturan sanatçılar, yediden yetmişe herkese keyifli bir akşam yaşattı. Atapark Mahallesinde düzenlenen konsere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

“Sizleri gerçek sanatçılarla buluşturuyoruz”

Mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Altınok, coşkulu bir konser yaşadıklarını belirterek, “Çok değerli sanatçılarımız Özgür Eren Hanımefendi, Mustafa Kemal Şimşek Beyefendi ve kıymetli saz sanatçılarımız ile coşkulu bir konser yaşıyoruz. Hava sıcak ama konserden büyük keyif alıyoruz. Türküler bizi anlatır. Geçmişimizi, sevinçlerimizi, acılarımızı, zaferlerimizi, hüzünlerimizi ve ayrılıklarımızı anlatır. Türkülerimiz, tezeneden tezeneye gönülden gönüle bugüne kadar gelmiştir. Türk Halk Müziğimiz ve Türk Sanat Müziğimiz farklıdır. Bu iki müziğimiz özümüzü anlatır. Bu akşam sahne alan değerli TRT sanatçılarımıza ve saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kimse kusura bakmasın, bizim sanatçılarımız gerçek sanatçıdır. Bir şöhretler var bir de gerçek sanatçılar var. Sizleri gerçek sanatçılarla buluşturuyoruz” dedi.