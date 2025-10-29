Keçiören'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Keçiören Belediyesi’nce Cumhuriyet’in 102. yılına özel kutlama programı düzenlendi.

Tören, Keçiören Belediyesi önünde yer alan Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunlasıyla başlayan törene Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"Bugün bayramların en büyüğünü yaşıyoruz"

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet’in Türk milleti için en büyük kazanım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün bayramların en büyüğünü yaşıyoruz. Çünkü din ve vicdanın hürriyetinin teminatı olan Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir onur, gurur ve şerefle kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bizlere bu eşsiz Cumhuriyeti bir emanet olarak bırakmıştır. Bu emanet, bizim için kutsaldır. Cumhuriyet; din hürriyetini, vicdan özgürlüğünü ve milletimizin birliğini, beraberliğini teminat altına alır. Türk milletinin bütün fertleri bu değer altında hür ve eşittir. Cumhuriyet Bayramı’nı sonsuza dek yaşatacağız. Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in ışığında yürümeye devam edeceğiz. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti."

Etkinlikler gün boyu sürecek

Keçiören’de gün boyu sürecek kutlamalar kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda ‘Cumhuriyet Çocukları Programı’, Belediye Binası önünden başlayıp Neşet Ertaş Sanat Merkezi’nde sona erecek Cumhuriyet Konvoyu, Keçiören Sanat Galerisi’nde Cumhuriyet Balosu ve Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde ‘Atatürk II 1881-1919’ film gösterimi gerçekleştirilecek.