Keçiören'de Deniz Baykal'ın isminin verildiği park açıldı

Deniz Baykal Parkı’nın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Deniz Baykal ismi Türk milleti var oldukça yaşayacaktır” dedi.

Keçiören’in Şehit Kubilay Mahallesi’nde 12 bin 700 metrekarelik alana kurulan ve içinde 650 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ile spor aletleri olan Deniz Baykal Parkı, vatandaşların hizmetine sunuldu. Parkın açılış töreni Kur’an tilaveti ile başladı. Törende bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Deniz Baykal isminin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak, “Türk siyasetinde Deniz Baykal ismi hep var olacaktır. Mücadeleci bir siyasetçi, ilkeli bir siyasetçi. Tevazu ve mütevazi bir siyasetçi. Bu yönleriyle de örnek almak lazım” diye konuştu.

Parkın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal ile CHP’nin eski milletvekilleri Zekeriya Akıncı ve Yılmaz Ateş de katıldı.