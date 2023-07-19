Keçiören'de deniz tadında aquaparklar

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kalaba ve Aktepe su parkları, çocuklara deniz tadında eğlence ve serinlik imkanı sunuyor.

Yaz sıcağından bunalan çocukların ve gençlerin akın ettiği su parkları, 7-15 yaş grubu çocuklar için hizmet veriyor. Deniz kenarındaki bir tatil tadında zaman geçirmek, serinlemek ve eğlenmek isteyenleri Keçiören’deki aquaparklara beklediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şimdi çocuklarımız için tatil ve eğlence zamanı. Onların hem eğlenmesi hem de serinlemesi için yüzme havuzu ve aquaparklarımız keyifli bir ortam sunuyor. Tam donanımlı olan, bakım ve temizlik çalışmalarını sürekli yaptığımız Aktepe ve Kalaba aquaparklarımıza yoğun ilgi var. Tüm çocuklarımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler” dedi.