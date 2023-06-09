Keçiören'de depremde hayatını kaybeden öğrencinin ismi verilen Ahmet Mergen Parkı hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi Ahmet Mergen’in ismini Yayla Mahallesi’nde açtığı parka verdi.

Keçiören Belediyesi, depremlere Hatay’da ailesiyle beraber yakalanan ve hastanede tedavisi sürerken hayatını kaybeden Ahmet Mergen’in ismini verdiği parkın açılışını yaptı. Parkın açılışında konuşan baba Hüseyin Mergen, kendisini bu acılı günde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, “Bu acılı gününde bu babayı yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah sizlere böyle bir acı yaşatmasın. Ben camideyken omuzuma bir el dokundu. O eli hiç unutmadım. Bir döndüm ki Keçiören Belediye Başkanım karşımda, kendini tanıttı bana. Dedi ’Ne istiyorsun?’ Oysa benim bir ceketim dahi yoktu, çorabım dahi yoktu. ’Sağ ol başkanım’ dedim. Bir daha sordu. Üçüncü sefer geldi, gözleri doldu boynuma sarıldı. Dedi ’Ne istiyorsun?’ Dedim ki ’Başkanım senden tek bir ricam var. Benim oğlumun adını yaşatır mısın?’ O gün beni hiç kırmadı. Sağ olsun, eksik olmasın, var olsun. Bütün bu parkta emeği geçen herkese bugün bir acılı baba olarak hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Parkın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Ahmet Mergen’in baki bir aleme göç ettiğini belirterek, “Bu kısa alemden baki aleme gidenler ’ruhları vardır ama siz bilmezsiniz’ diyor. Rabbim şehitlerle ilgili diyor ki, ’Şehitler ölmez. Siz onları görmezsiniz ama onlar sizi görür’ diyor. Rabbim sabırlar versin. Rabbim bir daha böyle acılar vermesin” diye konuştu.