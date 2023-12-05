Keçiören'de Dünya Kadın Hakları Günü farkındalık programı düzenlendi

Keçiören Belediyesi, Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 89. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü çerçevesinde farkındalık programı düzenledi.

Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 89. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda farkındalık programı düzenlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok programda yaptığı konuşmada, “Büyük devlet adamı, ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı veriyor. Henüz Avrupa’da bu haklar verilmemişken Türk kadınlarına verilen bu haklar, bizim kadim Türk tarihimizde kadınlarımıza verdiğimiz değerin de bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin doğmasında da analarımızın, kadınlarımızın çok emeği var. Allah hepsinden razı olsun. Şefkat ve özverinin simgesi, geleceğimizin mimarları kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Altınok Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında kadınların büyük payının olduğuna da dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Milletimizin var olma mücadelesinde canını ortaya koyan Nezahat Onbaşılar, Ayşe Çavuşlar, Kara Fatmalar ve daha niceleri gibi günümüzde de kadınlarımız her alanda yer almaktadır. Bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve daha birçok sahada kendilerinden söz ettiren kadınlarımız el attıkları işlerde büyük başarılara imza atmaktadır. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türk kadınlarını baş tacı yapmış ve 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Ve ‘sen omuzlarda yükselmeye layıksın’ diyerek kadınlarımızı yüceltmiştir. Bizler de Atatürk’ün bu kıymetli emanetini devam ettirmek için her zaman kadınlarımızın yanındayız. Türk kadınına verdiği değer ve haklar ile dünya medeniyetlerine örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin kazanılmasında seferber olan kahraman kadınlarımızı bu anlamlı günde saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.”

Aile Terapi Merkezi psikologlarının kadın haklarının önemiyle ilgili bilgilendirme yaptığı etkinlikte kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için tiyatro oyunu da sahnelendi.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.