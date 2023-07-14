Keçiören'de Erkekler Lokali hizmete başladı

Keçiören Belediyesi, Kadınlar Lokali’nin ardından Erkekler Lokali’ni de hizmete açtı.

Açılışta yaptığı konuşmada Erkekler Lokali’nin ihtiyaca göre hizmete sunulduğunu kaydeden Başkan Turgut Altınok, “Kahveye gitmediğini söyleyen, kışın parklarda vakit geçirirken sıkıntı yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımız için böyle bir hizmeti hayata geçirdik. Önce Hanımlar Lokalimizi açtık, şimdi de Erkekler Lokalimizi açıyoruz. Burada sadece oturulmayacak, aynı zamanda çeşitli aktiviteler de düzenleyeceğiz” dedi.

Keçiören’e yapılan yatırımlara ilişkin de konuşan Altınok şunları söyledi:

“Parklardan spor salonlarına varıncaya kadar birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Şelalemiz, Estergon Kalemiz, teleferiğimiz var. İnşallah Cumhuriyet Kulemizin açılışını da yapacağız. Türkiye’de tek başına kule yapan tek belediye Keçiören Belediyesidir. Keçiören’de yapılan belediyecilik Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bu kadar hizmetin bir arada olduğu başka bir belediye yok. Bir aksilik olmazsa Cumhuriyet Kulemizi 29 Ekim’de, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında açacağız. Kuleden, Ankara’nın yüzde seksenini görme imkanımız olacak. Keçiören’de hizmet kervanı devam ediyor. Pandemi nedeniyle 2 sene yok gibi. Gelir az gider çoktu. O zaman da bahane yok dedik, hizmete devam ettik. Keçiören Belediyesi eser, hizmet ve gönül belediyeciliği yapıyor. Bu dönem belediyemize aldığımız araçların şu anki bedeli 500 milyon TL’dir. Az imkanlarla büyük eser ve hizmetler yapıyoruz. Bizim bütçemiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) konser bütçesi bile değildir. Ama ABB’den daha fazla eser ve hizmet yapıyoruz. ‘Makamımız sokaklardır’ diyerek vatandaşlarımızla bir aradayız. Bir belediye başkanı pazar ve esnaf geziyor, haber oluyor. Biz her gün pazarlarda esnaflarımızlayız. Bu nedenle haber değeri pek olmuyor.”

Başkan Altınok ve vatandaşların gerçekleştirdiği kurdele kesim merasiminin ardından Erkekler Lokali hizmete başladı.