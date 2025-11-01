Keçiören'de gençlere yönelik buluşma

Keçiören’de eğitimde fırsat eşitliği için ‘Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı’ (ÇOGEB) kapsamında gençlere yönelik buluşma düzenlendi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ‘Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı’ (ÇOGEB) kapsamında ortak bir etkinlik düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, şubede görevli başkomiserler, LGS hazırlık kursu öğrencileri, aileleri ve yaşlı bakım kursiyerleri katıldı. Etkinlik, kurumlar arası iş birliği ve sosyal farkındalığın örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

19 kursiyere sertifika verildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen ‘Başkentin Yıldızları Projesi’ kapsamında düzenlenen ‘Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi’ kursunu başarıyla tamamlayan 19 katılımcıya Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer ve Emniyet Müdürü Fatih Kılıç tarafından takdim edildi.

Gençlere moral ve motivasyon desteği

Etkinlikte Keçiören Belediyesi Tepebaşı LGS hazırlık sınıfında eğitim gören 122 öğrenciye moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla hediye denemeler dağıtıldı.

Keçiören Belediyesi’nden eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer programda yaptığı konuşmada, "Sosyal belediyecilik adına yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olan Keçiören Eğitime Destek Merkezimiz, eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin yanında olmayı görev bilmiştir. Bu görevin önemi ve gerekliliğinin bilinci ile binlerce öğrencinin geleceğinin şekillenmesinde rol almış olmanın ve başarıya giden yolda onlarla yürümenin gururunu yaşamaktayız. Bugün burada eğitim adına yapmış olduğumuz hizmetlerimize sağladığı katkıdan dolayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğin sonunda, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Ses Sanatçısı Etna Gül’ün sahne aldığı konser ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.