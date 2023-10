Keçiören'de Gönül Köşkü Huzurevi açıldı

Oda sayısı arttırılarak kullanım kapasitesi büyütülen, mevcut odaları yenilenerek modern hale getirilen Ankara’nın Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Kapasite arttırma çalışmaları neticesinde toplamda 87 oda ile 114 misafir ağırlayabilecek duruma getirilen Gönül Köşkü Huzurevi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ve çok sayıda Keçiörenli katıldı.

“Anneler ve babalar her şeyin en iyisine en güzeline layıktır”

Açılış konuşmasında anne ve babaların çok değerli olduğunun altını çizen Altınok, “Bugün Gönül Köşkümüzün tadilatı bitti. Bina vardı burada, binayı Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı başkanı Gülgen abla, yönetim, gönüllüler tırnaklarıyla yaptılar. Büyüklerine sahip çıkmayan, geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceği olmaz. Bizi biz yapan annelerimiz ve babalarımız. Dolayısıyla ilmek ilmek ülkeyi yokluktan bu günlere getiren yine annelerimiz ve babalarımız. Saçlarındaki her akta, yüzlerindeki her kırışıklıkta ilmek ilmek eser, hizmet ve çile vardır. Cumhuriyeti kurmuşuz 11 milyon nüfusumuz var. Bunun yüzde 70’i hanımlardan oluşuyor. Her aileden cepheye gidip dönmeyenler var. Kocası ölmüş, evladı ölmüş, babası ölmüş, kardeşi ölmüş, ailede erkek kalmamış. Kalanlar yaşlılar, çocuklar ve hastalar. Çanakkale’de ve diğer cephelerde nice şehitler verdik. Ülkemiz bugün bu hale geldiyse sizlerin emekleri sizlerin fedakarlığı ve sizlerin yiğitliği sayesinde geldi. Anneler ve babalar her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Bir kamu hizmeti verilebilir ama bu kamu hizmetinin ötesinde bir gönül hizmeti. Sizlerin burada daha konforlu bir yaşam sürmeniz için huzurevimizi tepeden tırnağa yeniledik. Siz burada misafir değil, ev sahibisiniz. Burası eviniz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi.