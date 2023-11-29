Keçiören'de görev yapan öğretmenler 'Aybüke'yi izledi

Keçiören Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayasıyla düzenlediği programda ilçedeki öğretmenleri ’’Aybüke: Öğretmen Oldum Ben!’’ filmiyle buluşturdu.

2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın hayat hikâyesini beyaz perdeye taşıyan ’’Aybüke: Öğretmen Oldum Ben!’’ filminin gösterimi yapıldı. Keçiören Belediyesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, 200 öğretmene 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak sinema bileti hediye edildi. İlçedeki bir AVM’nin sinema salonunda öğretmenlerle buluşan film, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum. Bu kutsal toprakların her noktasında yeri geldiğinde zor şartlarda öğrencilerimizi ilmek ilmek dokuyan baş tacımız öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgi ve merhametle bizleri ilmek ilmek dokuyan baş tacımız öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı, kahraman şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.