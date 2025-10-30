Keçiören'de gün boyu Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, ilçe genelinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen caddeler, salonlar ve meydanlar, yediden yetmişe her yaştan vatandaşın katılımıyla bayram havasına büründü. Vatandaşlar, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini hep bir ağızdan haykırarak marşlar söyledi, şarkılar seslendirdi ve dans gösterileriyle kutlamalara renk kattı.

Birçok kutlama yapıldı

Kutlamalar kapsamında ilçenin dört bir yanında birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Konvoyu ile renkli görüntülere sahne olan program, Keçiören Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu, Keçiören Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri, Gazi Üniversitesi Eşli Dans Sporları Topluluğu’nun vals gösterisi, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde izleyiciyle buluşan ‘Atatürk II 1881-1919’ filminin gösterimiyle taçlandı.

Cumhuriyet Konvoyu Keçiören’i selamladı

Klasik otomobillerden oluşan Cumhuriyet Konvoyu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın öncülüğünde belediye binası önünden başlayarak Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ne kadar sürdü. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, konvoya büyük bir ilgi gösterirken; cadde ve sokaklar Cumhuriyet coşkusuna sahne oldu.

Cumhuriyet Balosu düzenlendi

Keçiören Sanat Galerisi’nde gerçekleşen Cumhuriyet Balosu’na Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Ankara Milletvekilleri Umut Akdoğan ve Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Onurla yaşayan bir milletiz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in birlik ve beraberlik anlayışıyla yaşatılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakârlıkları sayesinde bugün burada huzur içinde yaşıyoruz. Elhamdülillah bu millet vicdanı hür, dini hür, şerefi hür yaşıyorsa sebebi budur. Cumhuriyet değerleri, milletimizin kendi iradesinin ve kültür kodlarının bir bütünüdür. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkes’iyle bir arada onurla yaşayan bir milletiz. Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, diri olalım, Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Yüce Mevlam birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet."