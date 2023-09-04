Keçiören'de huzurevi sakinleri bowling oynadı

Keçiören Belediyesi, Gönül Köşkü Huzurevi’nde yaşayanlar bowling oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Gönül Köşkü Huzurevi’nde yaşayanlar, ilçedeki bir AVM’nin bowling salonuna götürüldü. Vatandaşlar, kendi aralarında kurdukları takımlarla müsabaka düzenleyerek kıyasıya mücadele etti. Eğlenceli etkinlikte asırlık çınarlar neşeli anlar yaşarken, bowling etkinliğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Keçiören belediyesi olarak yaşlılara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana ve babalarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımızın keyifli vakit geçirmesi için gezi, piknik, şehir dışı turları düzenliyoruz. Huzurevimizde huzurlu bir yaşam sürmeleri için talep ettikleri yerlere götürüyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz” dedi.