Keçiören'de iklim değişikliği ve yerel yönetimlerin sorumlulukları münazara edildi

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Ankara Buluşmaları” etkinliğinde iklim değişikliği ve bu konuda yerel yönetimlerin sorumlulukları münazara edildi.

Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ankara Buluşmaları etkinliğinde "İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları" başlıklı panel düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un başkanlığında gerçekleştirililen panelde konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu, Prof. Dr. Merih Aldınalp Köksal, Prof. Dr. Gülen Güllü, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Bahar Yenigül yer aldı.

Uzmanlar, iklim değişiklikleri ve bu konuda yerel yönetimlerin sorumlulukları, yapılması gereken çalışmalar, dünyanın karşı karşıya olduğu tehditler konusunda sürdürülebilir çözüm önerilerini anlattı. Uygulanabilir iklim değişikliği çalışmalarıyla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın tüm insanlığın sorumluluğunda olduğuna da değinen akademisyenler, Ankara özelinde nelerin yapılabileceğiyle ilgili fikir ve önerilerini de sundu.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

“İklim değişikliği meselesi dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Bu sorunla mücadele etmek, sadece uluslararası düzeyde değil, aynı zamanda yerel düzeyde de önemlidir. Sürdürülebilir bir gelecek için bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğumuzdur. Biz de Keçiören Belediyesi olarak yerel yönetimlerin bu konudaki rolünü önemsiyoruz. Bu bakımdan akademisyenlerimizin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik yaptığı çalışmaları uygulamaya geçirme konusunda kararlıyız.”