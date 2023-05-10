Keçiören'de ilkokula laboratuvar sınıfı açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından “Eğitime Bir Tuğla da Bizden” projesi çerçevesinde ilçedeki Faik Erbağı İlkokuluna 310 adet laboratuvar ekipmanı teslim edildi.

Keçiören’de Faik Erbağı İlkokuluna laboratuvar sınıfı açıldı. Törenle gerçekleştirilen malzeme teslim programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Programda öğrenci ve öğretmenlere hitaben konuşan Altınok, “Okullarımıza kazandırdığımız laboratuvar ekipmanları inşallah geleceğin bilim insanlarını yetiştirmemize vesile olur. Bizler okullarımızı kütüphane, laboratuvar ve müzik sınıflarıyla donatıyoruz. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek temel görevimizdir” dedi.

“Medeniyeler seviyesine inşallah sizlerle ulaşacağız”

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Altınok, şunları kaydetti:

“Bilim ve teknolojiyi yakından takip edeceksiniz. En güçlü şirketler bilişim, teknoloji ve yazılım şirketleri oldu. 30 yılda dünyanın dengesi değişti. Petrol, silah, ilaç sanayiinin yerini bilişim sektörleri aldı ve onları geçti. Sizler de bu laboratuvarlarda çalışacaksınız. Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) var. Orada da yazılım üreteceksiniz. ‘Araba üretemezsiniz’ dediler, Togg’u ürettik. Füze, insansız savaş uçakları, denizaltı ve hangardan çıkardığımız Hürkuş’umuz var. Cumhurbaşkanımız diyor ki, ‘21. asır Türklerin asrı olacak.’ Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyeler seviyesine inşallah sizlerle ulaşacağız.”

Başkan Altınok, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte kurdele keserek laboratuvar sınıfının açılışını gerçekleştirdi.