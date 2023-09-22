Keçiören'de kentsel dönüşümün önemi konuşuldu

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Ankara Buluşmalarında” son dönemlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen "Kentsel Dönüşüm” konusunu ele alındı.

Toplantıda, kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik geçmişten günümüze uygulanan ve bugün devam eden örnek projeler aktarıldı. 1980’lerden sonra artan kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut politikalarına ilişkin gelişmelerle ilgili analizler yapıldı. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kent araştırmacıları ve alanında uzman tüm kesimlerle istişare edilerek ortaya konacak kentsel dönüşüm planlarının daha uygulanabilir olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Öte yandan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Özbayrak tarafından Ankara’da gerçekleştirilen ve devam eden kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

“Kentsel dönüşüm projeleri uygulanabilir ve bütüncül olmalı”

Kentsel dönüşümün şehirlerin ruhuna uygun olarak tüm kesimleri kapsayan bir yöntemle hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kentlerimizi yenilerken sağlıklı bir maliyet planı yapmanın, yeni kurulan şehirlerin estetik görüntüsü ile kültürel ruhu yansıtmasının ve sosyal hayatı pozitif yönde düzenleyebilmesinin önemi ortadadır. Her bir bina şehrimizin ziynet eşyası gibidir. Bir kentsel dönüşüm projesinin tüm kesimlerin rıza göstereceği mahiyette, uygulanabilir ve bütüncül olması da gerekmektedir” dedi.

Altınok, Keçiören’deki 8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi planının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilerek engellendiğini ve daha sonra bir takım sivil toplum kuruluşlarının başvurusu üzerine mahkeme kararıyla durdurulduğunu öne sürerek, “Biz bu dönemde Keçiören’in yüzde 80’ini kapsayan Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini planladık. Ne yazık ki önce ABB Başkanı daha sonra bazı ideolojik sivil toplum kuruluşları yargı kararlarıyla buna engel oldular. Belediyemizce hazırlanan kentsel dönüşüm planı 2020 yılında ABB Meclisi’ne gönderildi. ABB Meclisi’nde kabul edilen planları 2021 Ocak ayında ABB Başkanı Mansur Yavaş veto etti ve yeniden meclise gönderdi. O zaman tepki gösterdik ve planımız 2021 Şubat ayında AK Parti ve MHP meclis üyelerinin desteği ile oy çokluğuyla yeniden kabul edilmişti. Bu kez de planımız meslek odaları tarafından yargıya taşındı ve mahkemeler yürütmeyi durdurma kararları verdi” diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un başkanlığında İlçedeki Estergon Kalesi’nde düzenlenen toplantıya ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cemile Nil Uzun, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Özbayrak ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Altyapı Daire Başkanlığı Şube Müdürü Erdem Aydoğan katıldı.

Altınok, katılım ve katkılarından dolayı akademisyenlere ve bürokratlara teşekkür etti.