Keçiören'de kilolarca atık toplandı

Keçiören Belediyesi “Doğa Temizlik Timi” ilçedeki mesire alanları ve kırsal kesimlerde mıntıka temizliği yaptı.

Keçiören’e bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ve civar bölgelerinde yürütülen temizlik çalışmalarında doğaya bırakılan cam, plastik, kağıt türünden atıklar toplanarak geri dönüşüm için ayrıştırıldı. Çöp niteliğindeki atıklar ise araçlarla toplama merkezine taşındı. Doğaya bırakılan kilolarca atığın belediye ekipleri tarafından rutin aralıklarla toplandığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğamıza karşı duyarlı olmalıyız. Toprakta geri dönüşümü zor olan maddeler hem canlılara zarar veriyor hem de yer altı sularımızı kirletiyor. Yaz geldi, mesire alanlarına olan ilgi de arttı. Yangın benzeri tehlikelerin önüne geçmek için cam türünden maddelerin uygun noktalara paketlenerek bırakılmasında fayda var. Doğamız için hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.