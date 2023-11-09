Keçiören'de Kızıl Elma' isimli filmin gösterimi yapıldı

“Doğumunun 95. yılında Cengiz Aytmatov’u Anma Programı” kapsamında Keçiören Etlik İmam Hatip Lisesi’nde, Kırgız yazarın eserinden uyarlanan “Kızıl Elma” isimli filmin gösterimi yapıldı.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi ve Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen anma programları kapsamında ilk olarak ilçedeki üç lisede Cengiz Aytmatov’a ait eserlerin film gösterimleri yapılıyor. Daha sonra gösterimi yapılan filmlere ilişkin söz konusu okullarda kompozisyon yarışması düzenlenerek, Aytmatov’un doğumunun 95. yıl dönümü olan 12 Aralık’ta dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilecek. Keçiören Etlik İmam Hatip Lisesi’nde gösterimi yapılan Kızıl Elma filminin ardından Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Cengiz Aytmatov’un diğer eseri “Erken Gelen Turnalar”ın film gösterimi yapılacak.