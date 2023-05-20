Keçiören'de konserli 19 Mayıs coşkusu

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Final Konseri düzenlendi. Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Konserde salondakilere hitaben konuşan Başkan Altınok, "19 Mayıs, milletimizin küllerinden yeniden doğuş seferinin başladığı önemli bir gündür. Atatürk, ’Gençler, ecdadınızı tanıdıkça kendinizde büyük işler başaracak güç ve kuvvet bulacaksınız’ diyor. ‘Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür’ diyor. Çok çalışacağız, birliğimizin kıymetini bileceğiz. Bu vatanda yaşayan herkes şehit ve gazilerimize çok şey borçludur. Devletimizin banisi büyük devlet adamı gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah varlığımız Türk varlığına armağan olsun hepimizin. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Kutlama konserinde Uzun İnce Bir Yoldayım, Vardar Ovası, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa, Onuncu Yıl Marşı ve Türkiye’m ezgileri seslendirildi. Başkan Altınok korodaki öğrencilere sertifikalarını takdim ederken Genel Sanat Yönetmeni Ertuğrul Karabulut ve Şef Ömer Hayri Uzun’a ise çiçek takdiminde bulundu.

Gecede, belediye bünyesindeki konservatuvarda koro ve çeşitli enstrüman branşlarında eğitim alan öğrencilere de sertifika verildi.