Keçiören'de Kösrelik Mesire Alanı yakında açılacak

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, ilçedeki doğal güzelliklerin arttırılması amacıyla Kösrelik Mesire Alanı’nı yakında hizmete açacak.

Keçiören Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve tamamlanmasına çok az bir süre kalan Kösrelik Mesire Alanı doğal güzelliğiyle Başkentlilerin en yeni mesire alanı olacak. Peyzaj, ağaçlandırma ve diğer sosyal donatı alanlarının yapımında sona yaklaşılan tesiste balık tutma iskelesi de yer alacak. Beslendiği kaynakların açılmasıyla su sporları için elverişli hale getirilen göletin eşsiz güzellikteki manzarası çok yakında Ankaralılarla buluşacak.

Ankara’ya devasa bir mesire alanı kazandırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “179 bin metrekare alana sahip Kösrelik Mesire Alanımız insanlarımızın piknik yapmak için en gözde tercih noktalarından biri olacak. Vatandaşlarımız hem doğayla baş başa piknik yapacak hem de oksijen dolu doğal ortamda spor yapabilecekler. Mesire alanımız, yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi spor sahaları ile hizmet verecek” dedi.