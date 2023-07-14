Keçiören'de kreş kayıtları minik öğrencilerin kurasıyla ile belirlendi

Ankara’nın Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası ve Gülücük Kreş’e yapılacak kayıtlarda hakkaniyeti sağlamak için yeni dönemde eğitim alacak minik öğrenciler noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Keçiören’deki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimleri sırasında aileler büyük heyecan yaşadı. Çocuklarının ismi kurada çıkan anne ve babalar mutluluklarını birbirleriyle paylaşırken, kimileri de duygularını gizleyemeyerek mutluluklarını alkışlarla gösterdi. Kuraya katılan aileler, kayıtların bu yöntemle gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

“Eğitim sürecinde çocuklarımızın başarılarını takip etmeye devam edeceğiz”

Kura neticesinde belediyenin kreşlerinde eğitim görmeye hak kazanan çocukları ve ailelerini tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tertemiz pırıl pırıl bir dünyadır çocuklarımız. Onları iyi yetiştirirsek, donanımlı hale getirirsek ve değerlerine bağlı olarak yarınlara taşırsak geleceğimiz daha parlak olur. Çocuklarımız geleceğimize yatırımdır. Gül Kreş Adası ve Gülücük Kreş’te eğitim görecek çiçek ve meleklerimizi noter huzurunda hakkaniyetli bir kura ile belirledik. Eğitim sürecinde çocuklarımızın başarılarını takip etmeye devam edeceğiz” dedi.